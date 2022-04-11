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Brooklyn妮歌娜婚禮保安嚴密　禁賓客放相上網

2022-04-11 列印
■Brooklyn與妮歌娜完成婚禮。
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碧咸大仔Brooklyn昨日在佛羅里達州，於未婚妻妮歌娜佩絲父親的超級豪宅舉行猶太式婚禮。雙方分別有6名伴娘及伴郎，Brooklyn的兩名弟弟Romeo、Cruz及妹妹Harper分別為伴郎及伴娘，Brooklyn和妮歌娜在說出「我願意」後，情深一吻。

婚禮後，他們與300名嘉賓移師到豪宅外的帳篷用膳，Brooklyn與妮歌娜在現場歌手演唱「貓王」皮禮士利的歌曲《Only Fools Rush In》下，跳起第一隻舞。

婚禮賓客包括「地獄廚神」Gordon Ramsay、「靚太」伊娃朗歌妮亞、伊莉莎伯凱莉、碧咸嫂Victoria的「辣妹」隊友Mel B.、Mel C.和Emma Burton。據指主人家要求婚禮上不得拍照，亦不准在社交網分享照片。有傳媒在豪宅外圍拍攝，被拖着惡犬的保安驅趕。■舉行婚禮的豪宅外，保安帶惡犬驅趕記者。
■舉行婚禮的豪宅外，保安帶惡犬驅趕記者。


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