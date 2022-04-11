尊尼特普傳怕輸官司暴食澆愁

美國影星尊尼特普前年底在英國入稟告《太陽報》誹謗他打老婆，但敗訴後被飛出多部荷里活大片，包括《怪獸與鄧不利多的秘密》，事業毀於一旦。早前有指尊尼在美國入稟控告前妻安柏赫特誹謗他家暴的案件，將於本月開審，出庭作證的人有電動車品牌創辦人馬斯克、占士法蘭高等。美國小報《國家詢問報》報道尊尼的生活跌入谷底，每天都擔心會輸官司，並酗酒吸煙、暴飲暴食，體重飆升到118公斤，他還受失眠之苦，不過並沒有照片能證實消息。