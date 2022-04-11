  • 2022年4月11日 星期一
  • 23º
  • 84%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 特首選舉李家超疫苗許樹昌鍾嘉欣

日報新聞 > 娛樂

尊尼特普傳怕輸官司暴食澆愁

2022-04-11 列印
■尊尼特普被指借酒澆愁而令身形暴脹。 資料圖片
Previous Next

美國影星尊尼特普前年底在英國入稟告《太陽報》誹謗他打老婆，但敗訴後被飛出多部荷里活大片，包括《怪獸與鄧不利多的秘密》，事業毀於一旦。

早前有指尊尼在美國入稟控告前妻安柏赫特誹謗他家暴的案件，將於本月開審，出庭作證的人有電動車品牌創辦人馬斯克、占士法蘭高等。

美國小報《國家詢問報》報道尊尼的生活跌入谷底，每天都擔心會輸官司，並酗酒吸煙、暴飲暴食，體重飆升到118公斤，他還受失眠之苦，不過並沒有照片能證實消息。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd