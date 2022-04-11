仔女興奮錫凸肚 38歲鍾嘉欣生日 宣佈陀第三胎「小虎」

■鍾嘉欣與Jeremy已有一子一女，今年將迎來第三個BB。

■鍾嘉欣又公開BB的超聲波照片。

■鍾嘉欣聲言與老公商量過後暫時「息影」。

■鍾嘉欣年頭奪「馬來西亞TVB最喜愛女主角」獎。

已是兩位小朋友媽咪的鍾嘉欣（Linda），前日迎來38歲生日，昨日她在社交網上載與一對子女慶祝的照片，一對寶貝Kelly及Jared親親媽咪的凸肚，Linda手上則拿着一張超聲波圖片，趁生日宣佈第三度懷孕陀「小虎」，雙喜臨門！身在加拿大的Linda，昨日在社交網分享與一對仔女開心慶生的照片，除了蛋糕和鮮花外，Linda還拿着超聲波圖片，宣佈已懷有第三胎的喜訊。照片中Linda身穿貼身裙、明顯見肚，大女Kelly和二仔Jared抱緊媽咪，又錫錫媽咪的凸肚，畫面非常溫馨，不過Linda暫未公佈BB幾個月大及性別。Linda以英文寫道：「我們很開心宣佈，今年將會迎接『小虎』（We are very happy to announce that we are expecting a little Tigger this year.）」。她感謝大家送上的生日祝福，坦言感受到滿滿的愛，還搞笑表示非常肚餓！一班圈中好友包括陳自瑤、黃智雯、周柏豪及楊潮凱等齊齊留言送上祝福。推《仁醫2》專心生B今年1月初Linda在TVB《萬千星輝頒獎典禮》失落視后，只贏得「馬來西亞TVB最喜愛女主角」；其後她飛返加大拿與脊醫老公Jeremy重聚。之前香港影視博覽2022，TVB落實開拍劇集《星空下的仁醫2》，有指TVB曾邀Linda返港參演此劇，但遭她婉拒，她表示與老公商量過，決定今年「take a break」，專心照顧屋企先。Linda於2015年與脊醫老公Jeremy結婚後定居加拿大，先後誕下一對仔女並淡出幕前，她曾拍片分享入院生大女時的痛苦經歷，事後發現在家自然分娩過程平安、自然，因此第二胎決定以這方式迎接兒子Jared，未知今次第三胎會否仍選擇在家自然分娩呢？