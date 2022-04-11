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薛凱琪再變臉 與范冰冰離奇撞樣

2022-04-11 列印
■Fiona貼出新相，網民紛紛指認不到她。
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40歲薛凱琪（Fiona）出道近二十年，當年憑清純甜美樣子吸引不少粉絲。近年Fiona的樣貌被指不斷有變化，前日她在社交網上載一批新相，即引來網民瘋狂洗版，留言表示認不出她是Fiona，反問：「Where is Fiona？」更有網民指她與范冰冰撞樣。

Fiona穿上一襲銀色Tube Dress，戴上大蝴蝶結頭飾，造型帶點娘味。見她手臂纖瘦，膊頭瘦到見骨，雖然用長髮散落胸前，但仍難掩「紙板」身材，我見猶憐。而Fiona的招牌「包包臉」不見了，下巴變尖，面頰瘦削憔悴。■Fiona被指與范冰冰撞樣。
■Fiona被指與范冰冰撞樣。


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