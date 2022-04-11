193咖啡店開幕 半百粉絲排隊撐場

■由於太多人排隊，一度有警察到場了解。

ERROR成員郭嘉駿（193）和朋友一起投資的咖啡店昨日正式開業，在開門前已有半百粉絲到場排隊支持，門外亦有不少粉絲送贈的花籃，193有份主演的ViuTV劇集《季前賽》導演袁劍偉也代表團隊送上花籃祝賀。排頭位的粉絲Yuki表示上午6時30分已來到，「我是193老婆，超想他來，很想見他，他間鋪第一日開張一定要來支持，但我住離島，未必會個個星期來，可能一個月來一次。」住附近的男粉絲Ken表示7點半來到支持，笑言很喜歡193，大讚他夠寸又夠直。另外，由於排隊人數眾多，其間有警員到場向店員了解情況。