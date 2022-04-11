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炎明熹17歲生日粉絲行善送暖

2022-04-11 列印
■炎明熹上載多張生日蛋糕照片，與粉絲一齊慶祝。
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前日是炎明熹（Gigi）的17歲生日，由於身在內地錄影綜藝節目《聲生不息》，Gigi今年在工作中度過生日，一班「Gi炎粉」（粉絲暱稱）為了慶祝偶像生日，合力籌得港幣205,800捐給多個慈善機構，作為送給Gigi的生日禮物。

此外，前晚Gigi在社交網上載了多張捧着生日蛋糕許願的照片，並留言︰「17歲的生日真的很難忘。開心，長大一歲了。Level up up up，蟹蟹（謝謝）大家的愛。」

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