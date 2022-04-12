《魷魚遊戲》七項提名威盡百想 李俊昊越級挑戰李政宰爭視帝

■《衣袖紅鑲邊》李俊昊及李世榮入圍爭視帝視后。

韓國百想藝術大賞將於5月6日舉行，昨日公佈入圍名單，紅爆全球的《魷魚遊戲》獲七項提名暫時領先，《衣袖紅鑲邊》也以六項提名緊隨其後。《魷魚遊戲》、《二十五，二十一》、《D.P：逃兵通緝令》、《衣袖紅鑲邊》及《就這樣前往青瓦台》入圍最佳劇集。《魷魚》的李政宰更與《D.P》的丁海寅、《衣袖》李俊昊、《解讀惡之心的人們》金南佶及《Tracer》任時完角逐視帝。女主角方面有《二十五》金泰梨、《少年法庭》金惠秀、《戀慕》朴恩斌、《衣袖》李世榮及《以吾之名》韓韶禧入圍。電影方面，入圍最佳電影的有《絕路狂逃》、《戀愛缺席的羅曼史》、《奇蹟：給總統的一封信》、《縫紉機上的女人們》及《王者製造》。