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黃美棋孭阿Bob行石春路　腳軟跪低講定「遺言」

2022-04-12 列印
■美棋BB孭住阿Bob行石春路，令她嗌晒救命。
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無線遊戲節目《THE SHOW MUST GO ON》是希望在疫境下為香港人提供娛樂兼打氣，前晚播出的一集找來林盛斌（Bob）、翟威廉、周志康、楊潮凱、黃美棋、謝東閔及林穎彤等大玩「獎門人式」經典遊戲。

擁有最大體重差別的阿Bob與黃美棋拍檔上陣，細細粒的美棋單單要孭着重量級的阿Bob已相當吃力，仲要行石春路更是寸步難行，美棋BB嗌晒救命兼面容扭曲，更一度腳軟跪落石春路，最終美棋BB在眾人支持下挑戰成功，行到腳仔軟的她更笑言要講定「遺言」。

至於剛入圍角逐全球百大美女的林穎彤則為隊中的「老鼠屎」，劃火柴時數度失手，要連累隊友喪行石春路。■林穎彤劃火柴不停失手，令隊友叫苦連天。
■林穎彤劃火柴不停失手，令隊友叫苦連天。


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