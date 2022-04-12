鍾嘉欣爆懷第三胎是計劃之內

剛度過38歲生日的鍾嘉欣，在社交網宣佈懷第三胎虎B，一家四口將有新成員加入，心情興奮。昨日嘉欣回覆記者：「Kelly（大女）、Jared（二仔）都好興奮！其實我哋一直有考慮為屋企加多個成員，好感恩，上天再賜一個Baby畀我哋，我希望好快將來可以再見到大家。」另外，嘉欣拍片分享佗第三胎心情既驚且喜，因為又要懷胎十月，指生仔過程好辛苦。嘉欣透露懷孕第三周時病到卧牀，現時開始食中藥確保身體強壯。