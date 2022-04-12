張秀文堅稱冇懷孕生B看緣份

有消息指張秀文跟金融才俊老公王大權成功「造人」，但疑因未足3個月，怕BB「小器」，所以封嘴否認。昨日記者再向張秀文求證，她回覆說：「不是因為驚BB小器，真係冇，冇理由答有，唔知點解釋，莫非要出啟事澄清！（是否有生BB計劃？）看緣份、順其自然，當初都諗過生兩個小朋友，始終一個小朋友比較悶，但都要視乎情況，總之有就開心，不會給自己壓力。」秀文強調最近並非刻意停工，只是未有合適工作。