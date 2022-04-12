玄彬孫藝珍起程赴美度蜜月

《愛的迫降》玄彬和孫藝珍上月31日在首爾一酒店舉行世紀戶外婚禮，孫藝珍閨密孔孝真更搶到花球，連日都有婚禮現場照片在網上流傳。有指玄彬和孫藝珍未有度蜜月的計劃，但昨日就有報道指他們今日出發到美國蜜月旅行。2019年玄彬與孫藝珍在合作電影《智命談判》後，曾被拍到在美國洛杉磯同遊超市，因而傳出緋聞，但二人否認。直至他們合作《愛》劇戲假情真，2021年元旦公開認愛，有傳當時他們已拍拖8個月。