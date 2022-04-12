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與助手母女行超市勁多人 陳慧琳冇有怕：打晒針啦

2022-04-12 列印
打齊晒針 ■Kelly透露已經接種咗新冠疫苗，因此出街都冇咁怕受感染。
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49歲的樂壇天后陳慧琳（Kelly）自2008年與愛情長跑16年的男友劉建浩結婚，之後就開始減產將專注力放在兩個兒子劉昇（蝦餃仔）和劉琛（小籠包）。Kelly唔似得其他藝人，因為疫情下工作量大減而叫苦連天，有傳她手揸4億物業，身為富婆難怪唔憂做啦。日前見她與女助手Winnie兩母女行超市心情勁靚，買漏嘢又返轉頭慢慢再揀，呢種悠悠閒嘅生活，真係令好多打工仔女羡慕呀！ 採訪：娛樂組

近日第5波疫情嚴峻，但Kelly去中環行超市都冇話好緊張，眼利的她離遠就見到本報記者，記者上前打招呼，Kelly都有問有答十分親民。Kelly表示見到超市咁多人都有啲驚訝，不過就冇話好擔心受感染：「冇擔心，打晒針啦嘛！」仲話買晒餸返屋企下廚。
忙吹水買漏嘢

Kelly同行的是跟她工作約20年的女助手Winnie，二人情同姊妹，即使冇工開都不時被傳媒影到相約逛街。多年前有傳Kelly得知Winnie要結婚買樓，送上的大利是厚到夠畀首期，可見二人的好交情。呢日仲見Winnie的女兒都同Kelly一齊行超市，三人有傾有講，先買些小食如芝士和煙燻火腿等。未知是否掛住吹水，之後發現買漏嘢再返轉頭買凍肉，Kelly離開超市時，還買了一個日式飯糰醫吓肚。
天后都要下廚

早前日日上萬宗新冠肺炎確診，防疫措施又收緊咗，冇得晚市堂食令唔少主婦日日煩惱煮乜好。天后Kelly都唔例外，呢日見到記者都透露疫下仍然有出門，都是為了買餸返屋企煮飯。被問到超市咁多人怕唔怕受感染，Kelly淡定表示：「唔擔心，打晒針啦嘛，打晒針就冇咁驚囉！」她也估不到呢日超市竟然咁多人，不過她說很快就買完離開。友善回應幾句後，便與助手兩母女一同上車走人。超市買餸■Kelly同助手母女一起逛超市，更因買漏嘢而走兩轉。
超市買餸■Kelly同助手母女一起逛超市，更因買漏嘢而走兩轉。
飯糰醫肚■買完餸都未天黑，Kelly都買個飯糰醫吓肚先。
飯糰醫肚■買完餸都未天黑，Kelly都買個飯糰醫吓肚先。
回家下廚■Kelly透露外出買餸回家下廚。
回家下廚■Kelly透露外出買餸回家下廚。
重情老闆■助手Winnie已經為Kelly打工約20年，二人感情猶如姊妹。
重情老闆■助手Winnie已經為Kelly打工約20年，二人感情猶如姊妹。
作風親民■Kelly一向親民又眼利，見到記者更是有問必答。
作風親民■Kelly一向親民又眼利，見到記者更是有問必答。
專注家庭■Kelly於2008年嫁給劉建浩後，專注家庭照顧兩子。
專注家庭■Kelly於2008年嫁給劉建浩後，專注家庭照顧兩子。
常做嘉賓■Kelly近年歌影作品都減產，最常見她應該是做其他歌手的演唱會嘉賓。
常做嘉賓■Kelly近年歌影作品都減產，最常見她應該是做其他歌手的演唱會嘉賓。
相約行街■Kelly不用工作的日子都會約助手Winnie行街，感情好好。資料圖片
相約行街■Kelly不用工作的日子都會約助手Winnie行街，感情好好。資料圖片
出手闊綽■有傳Kelly當年封厚利是給助手Winnie結婚買樓。資料圖片
出手闊綽■有傳Kelly當年封厚利是給助手Winnie結婚買樓。資料圖片


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