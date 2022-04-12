與助手母女行超市勁多人 陳慧琳冇有怕：打晒針啦

近日第5波疫情嚴峻，但Kelly去中環行超市都冇話好緊張，眼利的她離遠就見到本報記者，記者上前打招呼，Kelly都有問有答十分親民。Kelly表示見到超市咁多人都有啲驚訝，不過就冇話好擔心受感染：「冇擔心，打晒針啦嘛！」仲話買晒餸返屋企下廚。
忙吹水買漏嘢
Kelly同行的是跟她工作約20年的女助手Winnie，二人情同姊妹，即使冇工開都不時被傳媒影到相約逛街。多年前有傳Kelly得知Winnie要結婚買樓，送上的大利是厚到夠畀首期，可見二人的好交情。呢日仲見Winnie的女兒都同Kelly一齊行超市，三人有傾有講，先買些小食如芝士和煙燻火腿等。未知是否掛住吹水，之後發現買漏嘢再返轉頭買凍肉，Kelly離開超市時，還買了一個日式飯糰醫吓肚。
天后都要下廚
早前日日上萬宗新冠肺炎確診，防疫措施又收緊咗，冇得晚市堂食令唔少主婦日日煩惱煮乜好。天后Kelly都唔例外，呢日見到記者都透露疫下仍然有出門，都是為了買餸返屋企煮飯。被問到超市咁多人怕唔怕受感染，Kelly淡定表示：「唔擔心，打晒針啦嘛，打晒針就冇咁驚囉！」她也估不到呢日超市竟然咁多人，不過她說很快就買完離開。友善回應幾句後，便與助手兩母女一同上車走人。