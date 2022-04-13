尊尼特普告安柏誹謗案開審

美國影星尊尼特普2019年在美國入稟控告前妻安柏赫特誹謗他家暴，並要求5,000萬美元（約3.88億港元）賠償的案件，昨日在維珍尼亞州開審，法庭選出11名陪審員，包括4名後備人選。日前有傳尊尼怕輸官司而暴飲暴食，體重飆升至約260磅，他現身法院時明顯發福不少，但沒有報道所指的逾200磅身形。安柏都有出庭，她的面容亦圓潤了不少，上周六她表示要暫別社交網站，據指是法官在開審前要求她們不得在社交網站分享案件細節。