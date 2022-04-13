玄彬抵美發揮暖男本色護妻

因拍韓劇《愛的迫降》而撻着的玄彬和孫藝珍，上月31日在首爾舉行世紀婚禮，前日他們被拍到出發到美國度蜜月，二人前後腳抵達機場，再在禁區會合，而玄彬被拍到為太太拎手袋。玄彬與孫藝珍飛抵美國時獲大批fans接機，有fans向偶像送花，亦有人要求簽名和自拍，他們都大方答允，而在機場外等待接他們的車時，玄彬見有旅遊巴駛過，即發揮暖男本色，拉老婆到自己面前，有如浪漫愛情劇一樣。