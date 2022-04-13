曾歷產前及產後抑鬱的Britney隔15年再有喜，她在社交網表示，慶幸準媽媽們不再需要隱藏懷孕時遇到的痛苦，又以「丈夫」稱呼Sam，被指或已低調再婚。
40歲Britney隔15年懷第三胎
曾歷產前及產後抑鬱的Britney隔15年再有喜，她在社交網表示，慶幸準媽媽們不再需要隱藏懷孕時遇到的痛苦，又以「丈夫」稱呼Sam，被指或已低調再婚。
租管條例監管不力 無良劏房業主 按人頭濫收水電費
劏房租務管制條例由今年一月起實施，遏止業主濫收租金，同時規定不得收取高過實際帳單的水電費，否則罰款一萬元，但有無良業主懶理法例，當劏房租客是水魚。有租客指業主拒絕安裝獨立水錶，私自按人頭亂收費。亦有租...
2022-04-13
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中國向巴爾幹地區運送武器 外交部：為落實雙邊合作
中國向巴爾幹半島國家塞爾維亞付運精密防空導彈系統。外媒消息指，有六架解放軍運輸機，先後飛越北約成員國土耳其及保加利亞的領空，在上周六抵達塞爾維亞首都貝爾格萊德國際機場，相信運輸機載搭的是「紅旗-22」...
2022-04-12
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法助查戰爭罪 德提供坦克 烏南馬里烏波爾一萬居民死亡
俄烏戰事持續超過個半月，烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾死亡數字不斷上升，市長指現時估計有一萬名居民死於戰火。法國派出調查隊伍到烏協助戰爭罪行的調查，德國軍火商指將向烏提供坦克。另外，奧地利總理內哈默成為首位...
2022-04-13
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屋苑逾千萬成交趨增
按保上限調升，令逾千萬單位交投趨增。據《星島地產網》報道，港置高級聯席董事翁嘉慧表示，受惠「波叔Plan」，買家加快入市步伐，奧運站君滙港3座低層C室，面積約541方呎，三房間隔，向西南望池景，單位以...
2022-04-13
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遊戲股升金融股受壓 港股反覆高收110點
美聯儲加息預期再度升溫，美國10年期債息續創逾三年高位，拖累隔晚杜指挫413點，惟港股走勢反覆，恒指先升後跌，其後一度轉升約300點，收報21319點，升110點，全日高低波幅530點，大市成交微增至...
2022-04-13
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禁區頂之王迪布尼 藍月「奇」襲
要數當今球壇遠射能力最出眾的球員，曼城中場奇雲迪布尼肯定是其一，他在上仗英超賽和利物浦時，又百步穿揚破網。藍月領隊哥迪奧拿坦言，自從要求此子要取得更多入球後，他就不斷在禁區外士哥，今晚歐聯八強次回合作...
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自認野馬難頂 全靠老公包容 53歲伍詠薇有強迫症 生B會變「芬姐」
53歲的伍詠薇（伍姑娘）相隔9年再拍攝TVB劇集，更憑《金宵大廈2》中《雙魚》單元的操控狂阿媽「芬姐」，40秒換20次表情大晒演技，獲網民激讚，為角色快速減9磅的伍姑娘，辛苦也覺值得。自認緊張大師的伍...
2022-04-13
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李一飄 - 追落後診治病患 不要有遺憾｜社論
第五波疫情造成逾八千人死亡，高峰期每日數以萬計確診個案，令公立醫院醫護人員疲於奔命，醫療系統瀕臨崩潰。以「兵荒馬亂」來形容當時的危情，並不為過，致令當局未能做好安排，讓市民送亡者的最後一程，遺下了極大...
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仲達 - 穿甲鷹鬥志無疑｜頭號目標
跑馬放頭走，先不計常會遇到利前置之偏差，單是佔了先機，無疑已屬優勢，所以對於已沒辦法的馬，嘗試放頭亦無可厚非。不過筆者亦一再指出，並非每一匹馬都適合全程望空跑，尤其是一些已證明過有竄勁的馬，太早望空反...
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