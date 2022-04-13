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40歲Britney隔15年懷第三胎

2022-04-13 列印
■Britney將誕下與Sam的「愛情結晶品」。
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現年40歲的美國傳奇天后Britney Spears與前夫育有兩子，她曾透露遭父親禁止懷孕和再婚，去年底成功脫離父親監護權後，昨日突然宣佈懷有與未婚夫Sam Asghari的首胎。

曾歷產前及產後抑鬱的Britney隔15年再有喜，她在社交網表示，慶幸準媽媽們不再需要隱藏懷孕時遇到的痛苦，又以「丈夫」稱呼Sam，被指或已低調再婚。

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