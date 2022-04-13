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「譚仔女團」出新歌成COLLAR勁敵

2022-04-13 列印
■「譚仔女團」夢想是做到「亞洲第一」！
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譚仔雲南米線旗下「譚仔姐姐合唱團」（譚仔女團），將於明日發佈Hip-hop新歌，ViuTV女團COLLAR經理人阿Wing、「金牌經理人」黃柏高（Paco）、林家謙及游學修紛表關注！

阿Wing在社交網發文表示：「我諗COLLAR要努力啲……今年有勁敵了。」Paco則指譚仔女團「有得做！樂壇新勢力！」曾與她們合唱的林家謙，更看好她們能勇奪生力軍金獎呢！

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