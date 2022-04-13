  • 2022年4月13日 星期三
  • 24º
  • 87%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 區家麟復課食肆消費券李家超

日報新聞 > 娛樂

袁嘉敏強調法國之旅屬自費

2022-04-13 列印
■袁嘉敏透露，離港首站是到法國。
Previous Next

袁嘉敏（Candy）早前怒轟鍾培生父子，哄動全城，雙方最近似「停火」。Candy前日分享短片，透露將於復活節離港數月，並強調是自己出錢。

Candy表示：「下一條片會在法國拍攝，大部份時間留在郊區，好期待每日不用戴口罩、不需用搓手液的生活。」短片尾段收錄她到赤柱海旁欣賞風景及進打卡餐廳歎咖啡，未知有否順道到訪位於附近的是非地──鍾培生父子的淺水灣豪宅。■袁嘉敏亦有為畫廊拍宣傳片。
■袁嘉敏亦有為畫廊拍宣傳片。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd