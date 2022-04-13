自認野馬難頂 全靠老公包容 53歲伍詠薇有強迫症 生B會變「芬姐」

■伍姑娘承認結婚初期有想過做媽咪，但思前想後發覺自己並不適合。

■伍姑娘跟練海棠結婚23年，她坦承關係好鞏固，亦好少嗌交。

■伍姑娘在單元《雙魚》中，飾演蘇皓兒的操控狂阿媽「芬姐」。

■劇中伍姑娘大騷演技，40秒換20次表情，獲網民讚賞。

■拍攝時，伍姑娘刻意不飲水，令皮膚變得乾燥。

■伍姑娘坦承不能劇接劇，中間一定要叉電去吓旅行。

■近期愛睇日劇《女醫神 Doctor X》的伍姑娘，搞笑跟女主角米倉涼子騷長腿。

■17年拍邵氏製作網劇《飛虎之潛行極戰》，TVB都有得睇。

■伍姑娘對上一套參與的TVB製作劇集，已是13年的台慶劇《法外風雲》。

53歲的伍詠薇（伍姑娘）相隔9年再拍攝TVB劇集，更憑《金宵大廈2》中《雙魚》單元的操控狂阿媽「芬姐」，40秒換20次表情大晒演技，獲網民激讚，為角色快速減9磅的伍姑娘，辛苦也覺值得。自認緊張大師的伍姑娘，怕癲過「芬姐」所以早就同老公練海棠有共識唔會生B，她形容自己是匹野馬，靠老公這個練馬師拖住韁繩，對她包容遷就，才能維繫23年婚姻。採訪：杜杜 攝影：沈健程 髮型：Debby Kwan@HAiR 化妝：miss 5 studio伍姑娘也意想不到憑住兩集單元劇，會有這麼大迴響，又承認接拍前好大壓力，「我冇乜拍過單元，呢個單元太豐富，係個表情控，癲㗎嘛！人哋可以話你浮誇，都驚拖垮《金宵》呢個有咁多fans嘅神劇，但自己做咗咁多年演員，每個挑戰都係推動力。」減磅脫水變人乾伍姑娘開拍前主動要求減磅，希望外形更切合「芬姐」，「我哋係賣慘，愈慘愈瘦愈可憐，先至呃到社會捐錢畀我哋，雖然監製都話夠瘦，但係我好勝，拍嘢又唔鍾意食嘢，加上有壓力好快跌磅，最尾仲唔飲水，嗒吓就算數，皮膚乾晒，所以見到我乾爭爭，現晒啲手筋，瘦咗3、4KG（約9磅），拍到最尾服裝同事都話我啲褲鬆到甩。」近年伍姑娘做主持多過拍攝戲劇作品，她強調最愛始終是演戲，但性格累事令演戲機會大減，「我唔係好適合簽死一個經理人200年。珍姐都有話過我，『你拍兩、三套就話去旅行，點樣捧你啫！』」。伍姑娘坦言性格係咁，「珍姐對我又愛又恨，佢知我係個好乖嘅好演員，但係無奈我係匹野馬，你綁死我唔得。」講到早前被指到養生中心做「暖宮」療程似為生B做準備，伍姑娘澄清跟老公早有共識不會生育，因怕做媽媽壓力太大，單為子女搵學校已頭痛，「我知自己係緊張大師，要求好高，我隻貓有幾日痾唔到popo，醫生畀啲瀉藥佢食，我都會坐喺沙盤旁望住等佢痾，養貓我都咁樣，如果係人我真係會黐線，我已經神經緊張，又有強迫症，生咗就真係變『芬姐』嘞！哈哈！」講笑爆同老公房事1999年7月伍姑娘跟練海棠在溫哥華結婚，男方於16年被指背妻偷食，她承認兩人有風波，但冇提過離婚，「第一件事問自己係咪我問題，老咗定點呀？行為上有啲乜嘢？大家傾囉！就算係走都傾掂咗先走，當然我唔想透露我哋傾咗啲咩。」早前伍姑娘受訪時透露跟老公性生活已減少，「8年都有一次」，她澄清只是講笑，「你要求訪問我，冇要求我答咩。（老公介唔介意咁講？）佢唔介意，佢都覺得我癲，講笑啫！如果我話每日一次你就驚啦！」講到維繫秘訣，伍姑娘感激老公一直包容，「我呢匹野馬都冇諗過可以同一個人類維繫到咁多年，對住一個人廿幾年都幾難頂，我講佢呀！我難頂㗎！佢受靶多，佢係好斯文嘅人，唔鍾意嗌交，佢遷就我多，但我都唔係嗰啲鍾意鬧交嘅女人。多謝佢包容，我係隻野馬，韁繩真係好易甩，佢o依家唔係騎住我，佢係拉住我行沙圈，佢係馬伕？咁我係咩？哈哈！佢係姓練嘅練馬師，哈哈！我同佢關係就係好好嘅朋友，好好嘅生活伴侶，好好咁樣生活落去。」