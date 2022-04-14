■Bob主持《人夫放假約出去滾》，都是走輕鬆搞鬼路線。

■每集Bob都會邀請不同嘉賓演講分享，大部份都是素人。

■現場觀眾被演講者打動的反應，令Bob特別鼓舞。

■Bob承認《360秒人生課堂》參與度高，亦令他變得份外緊張。

■向來搞笑的Bob，經常參加《THE SHOW MUST GO ON》等綜藝。

■Bob拍《360秒》，對去年12月舉行棟篤笑《The Bobfather 2021》演出都有幫助。

Bob（林盛斌）最近主持今晚（14日）首播節目《360秒人生課堂》，內容是嘉賓以演講形式，分享人生經歷 。今次Bob除了首度參與節目製作，最難得是暫時放低搞笑模式，正經做主持，向成為莊諧並重主持之路進發，而他更希望節目能成為代表作，每年拍一季，長拍長有。 採訪：杜杜 攝影：沈健程Bob向來都好鍾意睇演講，因簡單幾分鐘說話，隨時影響人一生，「當中有一段或者一句，啟發到你或者感動到你，令到你人生有改變，如果係正面改變，係好大功德。」3年前他已有這個想法，直到去年接到高層曾志偉來電，着他提議製作新節目，他便講出這構思，「佢聽完之後話『好，Bob你試吓籌備，你去搵吓有冇一啲咁樣嘅嘉賓』，我大概用咗一個禮拜就搵咗10幾20個，大部份都係素人嚟。」做莊諧並重主持雖然Bob不算製作人，但由節目構思到搵嘉賓，再到內容及後期都高度參與，他認為絕對是演藝路里程碑，「呢個節目令到我覺得做嘅嘢，比就咁帶歡樂畀大家，更加有意義，對我個人嚟講會更加有得着，我由頭到尾去設計去做，參與成個過程，如果個演講有十分一觀眾被激勵到，我覺得已經好值得，達到做呢個節目初心。」Bob更視節目為代表作，希望長拍長有，「呢個節目係我做咗電視11、12年，最有標誌性嘅一個節目，搞笑、扮嘢、古靈精怪全部都冇晒，係一個好正經、好正氣、好有正能量嘅節目，希望每年都有一季，好值得大家去睇。」有了這次轉變，會否意味Bob未來會多做正經節目？他坦承近年都有思考這問題，「我年紀唔細，就嚟43歲啦！我覺得可以做到莊諧並重，呢個先至係叻，可以繼續好搞笑做主持，但一啲好正經嘅騷，Bob都會擺喺個List度揀嘅其中一個主持，我希望可以做到。」