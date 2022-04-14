《阿媽》芝加哥獲觀眾票選獎 姜濤感謝鼓勵 Jer期待在港上映

■（左起）英皇集團主席楊受成鼎力支持毛舜筠、彭秀慧、姜濤及Jer拍攝好戲。

彭秀慧執導、毛舜筠、姜濤及Jer（柳應廷）主演的英皇電影《阿媽有咗第二個》，昨日傳來獲獎喜訊！該片在第十四季芝加哥亞洲躍動電影節，榮獲觀眾票選獎，電影節創辦人Sophia Wong Boccio亦對《阿媽》大表讚賞！彭秀慧和三位主角均大感雀躍！毛姐欣聞喜訊開心地表示：「多謝！對我們團隊好大鼓勵！多謝！」姜濤感謝電影節及觀眾熱烈支持，他說：「好開心得獎！作為新演員，這是莫大的鼓勵，未來我會繼續努力！」Jer則說：「多謝觀眾投票支持，希望未來在不同影展，有更多海外觀眾欣賞《阿媽》，我也期待盡快在港上映，讓大家給予寶貴意見！」彭秀慧亦興奮地表達謝意，並說：「恭喜我們整個劇組！」