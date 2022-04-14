  • 2022年4月14日 星期四
  • 24º
  • 77%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 安心出行消委會冷暖空調李家超特首選舉

日報新聞 > 娛樂

「好鍾意冇人嘅澳門」 劉浩龍被斥落井下石

2022-04-14 列印
■劉浩龍被網民質問「攞景定贈興」！
Previous Next

澳門近兩年因新冠疫情打擊，很多以往人頭湧湧的景點和食店變得冷清。

在15年曾在社交網貼相發文，嫌棄同枱食客雙手「污糟」、涉歧視勞動階層的劉浩龍（師兄），近日在澳門完成隔離，四出遊覽及享受美食，又到疫情前人山人海的名勝「大三巴」前打卡。

劉浩龍在照片上寫道：「自拍都冇人阻住」及「好鍾意冇人嘅澳門」，隨即惹來不少網民不滿，有人斥責他在疫情下「攞景定贈興」、「落井下石」及提醒他「發文該有分
寸」等。■劉浩龍在澳門出關後四出覓食和打卡。
■劉浩龍在澳門出關後四出覓食和打卡。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd