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水原希子心痛好友 親密戲硬食性騷擾

2022-04-14 列印
■水原建議設立中間人制度，事先協調要拍攝的親密鏡頭。
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混血名模水原希子近日在日本雜誌《週刊文春》發表文章，指藝能界和電影圈長期存在性騷擾問題。水原透露曾有好友與上年紀男演員拍親密戲時，男方下體有生理反應，好友竟要在極不情願下，被逼繼續拍攝！

水原拍攝全裸演出的電影《彼女》時，曾提出加入中間人代表演員，向導演及監製溝通性愛場面，但被該片監製、近日被指控性騷擾的梅川治男拒絕！

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