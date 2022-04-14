昨日廖碧兒罕有地在社交網大派福利，分享一張性感的比堅尼泳衣照，見她戴上墨鏡反手舉V，心情靚靚地在酒店享受日光浴，大騷豐滿上圍，惹來一班網民大讚又靚又索，性感火辣。
廖碧兒激罕 晒火辣比堅尼照
昨日廖碧兒罕有地在社交網大派福利，分享一張性感的比堅尼泳衣照，見她戴上墨鏡反手舉V，心情靚靚地在酒店享受日光浴，大騷豐滿上圍，惹來一班網民大讚又靚又索，性感火辣。
旅遊達人指買當地樓良機 YEN跌至20年新低 港人兌換備戰遊日
俄羅斯入侵烏克蘭，導致能源和物價上升，日本經濟首當其衝，日圓跌至二十年新低，昨夜每百日圓兌六點二一港元。有經濟專家認為，未來日圓仍有機會輕微貶值，如果市民籌備日後遊東瀛，現時兌換一些並無問題，但不建議...
2022-04-14
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中國向巴爾幹地區運送武器 外交部：為落實雙邊合作
中國向巴爾幹半島國家塞爾維亞付運精密防空導彈系統。外媒消息指，有六架解放軍運輸機，先後飛越北約成員國土耳其及保加利亞的領空，在上周六抵達塞爾維亞首都貝爾格萊德國際機場，相信運輸機載搭的是「紅旗-22」...
2022-04-12
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警懸紅5萬美元緝兇 紐約地鐵槍擊案29人傷
美國紐約地鐵站槍擊案增至二十九人受傷。案發時一名男子在車廂引爆煙霧彈，無差別向乘客開槍。紐約警方發佈疑犯照片，指他的社交平台上充斥不少黑人民族主義、暴力及偏執言論，並開出五萬美元獎金，呼籲民眾提供案件...
2022-04-14
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屋苑錄用家投資客承接
樓市氣氛顯著好轉，螫伏多時的用家及投資客亦出動覓貨，據《星島地產網》報道，中原地產分行經理李嘉龍表示，疫情開始好轉，交投逐步加快，大埔天鑽8座中層A室，面積628方呎，三房間隔，叫價約950萬，連租約...
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港股好淡爭持漲55點 騰訊造好油金股炒上
美國通脹再創40年新高，市場憧憬通脹見頂，資金流入股市，港股則好淡爭持，恒指先升後回，收市微漲55點，報21374點，大市成交僅逾千億元。商品價格造好，油金股跑出，招金礦業（1818）大漲11%，中海...
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巴塞「主勝」穩入四強 兄弟接「福」
奧巴美揚與奧士文尼迪比利今季在巴塞隆拿故劍重逢默契不減，短短三個月，奧巴美揚已獲迪比利助攻三次。奧巴美揚大讚迪比利是自己的最佳拍檔，今晚歐霸八強次回合必聯手在地頭攻陷法蘭克福防線，助巴塞打入四強，讓球...
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4•21戲院重開外語片來勢洶洶 《怪獸3》《月球隕落》打頭陣 港產片避風頭
香港第5波疫情令戲院關閉超過100日，橫跨賀歲及復活節旺季，令片商和戲院損失慘重，隨着疫情放緩，戲院有望於本月21日重開，各大院線近日開始為重開做準備，重開首星期以外語片為主，當中最令人期待的是《怪獸...
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李一飄 - 集中隔離 減方艙空置致浪費 ｜社論
第五波疫情維持穩定向下的良好趨勢，近期每日的確診人數跌至二千人以下，而不少染疫者的病徵輕微，都選擇在家隔離。最新出現的情況，令當局在疫情高峰期間火速興建的方艙醫院和社區隔離設施，現在供過於求。當局必須...
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蔡明紹停賽前起孖 練者得韋達梅開二度 莫雷拉三W影贏騎師王
昨晚谷中舉行九場賽事，莫雷拉憑方廄「寶賢得得」、蔡廄「志勝時機」和羅廄「伊臣」中三元，雖然在騎師王與蔡明紹同樣累積三十六分，但因頭馬較多而後上成為騎師王。至於韋達與蔡明紹、潘頓都合作贏馬，先後勝出「進...
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