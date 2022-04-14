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廖碧兒激罕 晒火辣比堅尼照

2022-04-14 列印
■廖碧兒到美國公幹，順道享受日光浴。
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43歲廖碧兒2011年離開無線後開始淡出幕前，專心經營紅酒事業，不時在社交網分享和朋友品酒心得和紅酒資訊，她最近到美國工作，雖然只是逗留幾日，但也偷得浮生，享受賭城拉斯維加斯的陽光。

昨日廖碧兒罕有地在社交網大派福利，分享一張性感的比堅尼泳衣照，見她戴上墨鏡反手舉V，心情靚靚地在酒店享受日光浴，大騷豐滿上圍，惹來一班網民大讚又靚又索，性感火辣。

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