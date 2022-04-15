■08年拍電影《葉問》時，大哥洪金寶叮囑又南唔好賭錢。

■劇中黃又南同陳雅麗嘅感情波折重重。

■林耀聲同黎紀君不打不相識。

■黃又南、麥子樂及林耀聲扮演3兄弟。

■黃又南為爸爸還債，其父於20年尾離世。

■林耀聲同沙律情已逝。

黃又南、林耀聲及麥子樂於亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》演三兄弟，又南係博上位嘅金融才子，林耀聲就係追音樂夢嘅大學生。現實生活中38歲黃又南坦言公司會抽起佢七成人工用嚟儲蓄，搵10蚊實收得3蚊，對此佢零埋怨：「呢啲係男人應該做嘅事。」採訪：方騫平 攝影：沈健程黃又南、林耀聲戲裏戲外都相當合拍，最搞笑兩人異口同聲話，完全唔敢掂股票，但又會考吓眼光目及住個市。林耀聲話自己冇賭運；又南覺得自己咁嘅歲數受唔起刺激，而且唔想蝕咗啲辛苦錢。當年買樓花損失六位數又南最記得一項投資，係多年前和姐姐夾份買港島東一個大型私人屋苑樓花，「當時只有少少錢，但地產商就特別招待我，問我想買幾多個單位？唔好意思話要住一個先，決策交由姐姐……最後樓花甩唔到手，直至入伙一年後才能低價成交，我損失咗10幾萬，點知賣出咗一年後，樓價就勁升咗3倍，o依家更加不得了，哎！唯有當係賺咗經驗，自此之後都唔敢再投資。」又南最記得08年拍電影《葉問》時，大哥洪金寶叫助手搵佢，佢好驚咁行過去，「大哥袋錢落我袋，同我講『你同我一樣係辛苦命，要落手落腳去做，記住唔好去賭錢呀！』」。提到又南一入行就要為爸爸還債，o依家就為家人努力儲蓄，將七成人工交公司處理，「我唔會睇片酬，費事自己亂諗嘢，雖然冇乜多餘錢使，但做男人要有擔當。」