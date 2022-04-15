紀錄片意大利首映 超儀拉隊出席解畫

■超儀在疫情前拉隊到冰島取景。

■超儀盼疫情遠去，不用再戴口罩！

何超儀在疫情前曾遠赴冰島，拍攝實驗紀錄片《尋找極致的喜悅：火與冰》（Finding Bliss：Fire and ice），並曾在港限量放映，荷里活導演Tony Kaye也出席首映並訪問超儀。《尋》片其後被疫情打亂上映計劃，歐洲疫情減退後，各大電影節陸續復辦，該片獲選為本月22日在意大利舉行的烏甸尼斯電影節觀摩電影，超儀將聯同老公陳子聰、詹瑞文、陳金一同到當地，出席於23日舉行的導演版世界首映禮。主演及監製該片的超儀，更會上台解答觀眾及傳媒提問。此行是超儀兩年來再次搭飛機，她特別提前到英國與歐洲電影人見面，並會接受著名雜誌訪問。