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跟Do姐意見不曬黑 AL滿意增磅後身形

2022-04-15 列印
■AL接受Do姐視像訪問暢談近況。
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Anson Lo（盧翰霆、AL）昨日接受Do姐（鄭裕玲）主持的電台節目《口水多過浪花》 訪問時，透露剛製作的新歌將由他執導，從構思起，他亦會「落手落腳」參與。

AL稍後要拍攝ViuTV新劇，近日忙於圍讀及在家睇劇本，他亦已跟媽媽「備案」，隨後兩個月預計不能回家吃飯了。

開心地表示自己「肥咗」的AL，更站起身展示增磅後的身形，他早前拍戲期間減少進食，致體重大減至126磅，很多服裝似撐不起，現在的體形就是他目標之內。

AL問Do姐能否接受他曬黑？Do姐即建議他不要曬黑，盡量利用皮膚較白的優點。AL聞言即開心地說：「Do姐這樣讚我，又多個藉口不曬黑了。」■Do姐搞笑地與牆上的AL海報合照留念。
■Do姐搞笑地與牆上的AL海報合照留念。


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