方力申整蠱玩出禍 搞到胡美貽縫16針

■方力申被指向胡美貽「施襲」致發生意外。

■李施嬅分享短片宣傳《金宵2》。

曾參選2017年港姐的胡美貽日前額頭受傷，傷口長達數吋要縫16針，恐有破相危機，昨有消息指她受傷是和方力申有關。胡美貽日前跟小方等人拍攝J2台新節目，小方被指在休息期間拿「鬼口水」整蠱胡美貽，被「施襲」的胡美貽撞到額頭受傷後暈倒，甦醒後被送院。據悉，胡美貽已出院在家休養，但仍要服止痛藥。她昨日更新社交網貼出食物照片，未有提及受傷事件。另外，備受眼疾困擾的李施嬅，早前未能親身出席新劇《金宵大廈2》的宣傳活動，她近日被發現外出，被指雙眼明顯有「大細眼」情況。她連日亦積極在網上為該劇造勢，昨日更分享短片，帶網友進入「黑白世界」先睹為快！