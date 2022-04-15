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方力申整蠱玩出禍 搞到胡美貽縫16針

2022-04-15 列印
■胡美貽的傷口長達數吋恐會破相。
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曾參選2017年港姐的胡美貽日前額頭受傷，傷口長達數吋要縫16針，恐有破相危機，昨有消息指她受傷是和方力申有關。

胡美貽日前跟小方等人拍攝J2台新節目，小方被指在休息期間拿「鬼口水」整蠱胡美貽，被「施襲」的胡美貽撞到額頭受傷後暈倒，甦醒後被送院。據悉，胡美貽已出院在家休養，但仍要服止痛藥。她昨日更新社交網貼出食物照片，未有提及受傷事件。

另外，備受眼疾困擾的李施嬅，早前未能親身出席新劇《金宵大廈2》的宣傳活動，她近日被發現外出，被指雙眼明顯有「大細眼」情況。她連日亦積極在網上為該劇造勢，昨日更分享短片，帶網友進入「黑白世界」先睹為快！■方力申被指向胡美貽「施襲」致發生意外。
■方力申被指向胡美貽「施襲」致發生意外。
■李施嬅分享短片宣傳《金宵2》。
■李施嬅分享短片宣傳《金宵2》。


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