家屬不滿私吞帛金拒領骨灰爆大鑊 劉雅麗火滾：令爸爸唔可以安息

公開做「騷」 ■培哥（紅圈示）不滿劉雅麗母女喺傳媒面前做「騷」，但其實冇乜付出。

有情有義 ■本叔睇住華仔大，華仔有情有義幫返劉雅麗母女。

畀足晒面 ■本叔靈堂上放置3房家屬花圈，劉母花圈放正中間。

隔離洗腎 ■3月時，中咗新冠肺炎的本叔要喺醫院隔離洗腎，每次花費過萬，由方錦培支付。

有證有據 ■培哥展示本叔殮葬費單據，強調有證有據。

搵生活費 ■疫情期間兩母女曾開show搵生活費自救。

大女主家 ■當日由大房大女手持本叔遺照，但大房太太沒有同本叔註冊結婚。

大女主家 ■方錦培斥劉雅麗唔肯跟靈車上山。

時間不符 ■劉雅麗現年52歲，但方錦培稱劉母只跟咗本叔41年。

要求找數 ■劉母曾承諾交出帛金做本叔殮葬費，但方錦培指未有全數兌現承諾。

唔係親女 ■訊息截圖可見四太追問認唔認返本哥骨灰，劉母回應劉雅麗唔係本哥親女。

唔領骨灰 ■劉母回應已被佢封鎖嘅培哥，話骨灰由（四太）兩個親女認領。

劉雅麗爸爸劉山本（本叔）上月17日離世，4月2日設靈，靈堂上劉雅麗和媽媽包曉華特別點名感謝本叔契仔劉德華，指他由本叔患病至去世辦理後事都有出手幫忙。不過劉雅麗呢番「感激論」惹來家屬極度不滿，本叔的大房遺孀女婿方錦培向《頭條日報》爆料，指本叔兩年逾200多萬的醫藥費及殮葬費，皆由他獨力負擔，更爆劉雅麗母女連去醫院見本叔最後一面、領遺體、捧遺照、跟靈車都唔肯。記者就此事聯絡劉雅麗，她不願回應家事只強調：「疫情下華仔係有借錢幫媽咪，但講明賣樓後要還。」 採訪：娛樂組唔願出鏡及公開訪問錄音的方錦培表示為良知而發聲，絕非要兩母女「找數」，他多次重申，「都出咗咁多醫藥費，唔爭在少少殮葬費」，但聽到「感激論」令他覺得好唔舒服，力斥兩母女：「佢哋喺傳媒前做騷，我就喺後台，所有費用由我獨力承擔，有單有據作證，我睇唔到邊個幫手？畀着你條氣都頂住喇！四太Eva都支持我一定要公開講返成件事。」劉父上位錢亦不夠方錦培不滿劉雅麗母女，指兩人除咗父親早年入院時，有向朋友借2萬蚊做醫藥費外就冇再負責，至於殮葬費，劉雅麗母親承諾交出轉帳及在場收嘅帛金，但最後只係交低3萬5帛金，轉帳數更加無從稽考。當方錦培睇報道得知劉雅麗在靈堂上公開感激劉德華幫忙，他即以WhatsApp叫劉雅麗母親解釋。「點解啲帛金冇拎返出嚟？因為本叔連（骨灰龕）上位都未夠錢，點知佢就發晒爛渣話『係生活費嚟！』之後仲block咗我。」揭劉雅麗非親生女方錦培指本叔有4名遺孀，大房太太係三書六禮在澳門明媒正娶，劉雅麗母女屬第三房，於8年前在拉斯維加斯註冊結婚；至於四太Eva於本叔患病期間寄住大房家中方便照顧本叔。由於二太已失聯，所以靈堂上只有3名遺孀嘅花圈，劉雅麗母親的花圈放於當眼位置：「佢咁惡！而我哋都尊重同畀足面佢！」方錦培憶述：「本叔離開當晚，醫生畀時間親人見佢最後一面，四房Eva打畀兩母女，對方回應：『人都死咗嚟都冇用，咁遠！』作為髮妻又唔願去公眾殮房領遺體、出殯時唔肯捧遺照、跟靈車，最爆係四房Eva問佢認唔認領本叔骨灰，劉雅麗母親竟然回應『妳要知道雅麗唔係本叔親女。』」力斥親屬不知所謂對於家屬指責，劉雅麗稱係家事唔想回應，包括係咪親女，重點係要保護華仔，她帶點勞氣說：「佢哋以為劉德華畀咗好多好多錢我哋，加上報道指葬禮由華仔一手包辦畀晒咁，佢根本唔知咩事，以為我哋私吞咗華仔啲錢，其實華仔係做咗少少帛金，成個疫情華仔真係幫咗我媽咪，加上老竇病，華仔借錢畀我哋，但講明賣咗層樓就要還。」劉雅麗指媽咪未傷心完好激氣才封鎖佢（親戚），更力斥：「佢講乜由佢講，佢傷害緊我同媽咪，令爸爸唔可以安息，不知所謂。」