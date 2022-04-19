「S6-BO」升級代言 李佳芯主持解夢新節目

■原創劇《OPM》全套十集將一次過上架。

■Ali將在新節目《夢中˙情˙人》中與一眾專家齊拆解夢境。

■myTV SUPER將推出全新功能，S6-BO在平台內服務觀眾。

■Ali今次在造型拍攝上首次嘗試3D掃描。

■李光洙主演的《殺人者的購物目錄》。

■由二宮和也、多部未華子主演的《救參家族》。

■外購劇《女法醫JD》由Twins合體，攜手張孝全、關智斌等演出，頗有睇頭。

■Angelababy、陳坤、白宇主演的《風起隴西》是其中一大重頭戲。

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myTV SUPER 6周年 題材激新多元 原創《OPM》獨家首播myTV SUPER踏入6周年，李佳芯化身超強智能人，成為最新代言人，以全新面貌在平台為觀眾效力。myTV SUPER更推出連串精彩節目，包括原創節目及中日韓劇，題材多元、迎合不同觀眾，讓你隨時隨地欣賞喜愛節目。文：娛樂組李佳芯（Ali）在劇集《智能愛人》飾演智能人「阿寶」深受觀眾喜愛，為迎接myTV SUPER 6周年，邀請Ali再次化身並進化成全方位超強智能人S6-BO，擔任myTV SUPER最新代言人。在不同平台會看到S6-BO的蹤影為觀眾服務，以另一形式延續阿寶角色。Ali喜言大家都喜歡阿寶，想不到可成為代言人。在造型拍攝上更是她首次嘗試3D掃描，她說：「今次S6-BO是升級版，與之前阿寶造型不同，做了3D scanning面部表情，我未試過拍攝一個360度的自己，AI的樣子與自己真實的樣貌有何不同，這是我感好奇和期待出來的作品。」監製林肯則負責S6-BO的造型設計與概念，他表示myTV SUPER在科技和內容創新追上大家的需求，世界很多地方已開發虛擬世界人物設計，而阿寶是智能機械人，因此構思將她結合在myTV SUPER，令平台更加科技化。原創劇教錢搵錢myTV SUPER節目豐富，將陸續推出連串新節目，原創劇《OPM》將於4月29日全港獨家播放，全套十集一次過上架，由湯洛雯、黃庭鋒、蔣志光、歐陽偉豪（Ben Sir）、張寶兒等主演，以輕鬆手法帶出金融主題，講述善用「Other People's Money」錢搵錢，刻劃金錢對人性和價值觀所帶來的變化和衝擊。此外，myTV SUPER亦將推出由Ali及黃庭鋒主持、林肯監製的節目《夢中˙情˙人》。節目請來不同派系的專家，包括精神科醫生、心理學家、占卜師、催眠師、解夢師等，以不同角度分析夢境，幫助嘉賓或觀眾解開夢境之謎。Ali覺得夢境這個題材很神秘，在談到有沒有印象深刻的夢境很想拆解，Ali表示會用自己的角度去解夢，她說：「不開心的夢會覺得自己近期壓力很大，開心的夢會覺得人生很豐富，日間開心在晚上發夢也是開心。節目上不同嘉賓的專業見解，即使分析同一個夢也有不同的解釋，拍攝過程中自己也有得着。」Ali自言拍劇期間，壓力大會影響睡眠質素。幸好現時尚未開劇，睡眠質素得以改善，亦會迫自己早起床，維持有規律的作息，但仍發很多不同類型的夢。監製林肯表示疫情困在家令不少人精神繃緊，望透過節目令大家關注睡眠質素和精神健康。外購劇粒粒巨星外購中日韓劇亦將陸續上架，粒粒巨星包括由蔡卓妍、鍾欣潼、張孝全、關智斌等主演的《女法醫JD》，Twins合體大鬥演技，令網民及粉絲大為期待。還有Angelababy、陳坤、白宇主演的《風起隴西》；以及李光洙主演的《殺人者的購物目錄》。而獨家日劇有《救參家族》，由二宮和也、多部未華子主演，合力營救被綁架的女兒。還有高橋一生、柴崎幸主演的《INVISIBLE：懸案未決 》，以及《惡女~誰說工作很遜？~》，題材多元，迎合不同喜好的觀眾。另外，myTV SUPER也會在今年陸續推出六大功能，包括AI智能節目推介、智能電視App（smart TV app）、全新虛擬智能人S6-BO在不同平台為觀眾服務、AI智能影片修復技術、互動視頻，以及全新介面帶給觀眾更佳體驗。免費一個月睇 myTV Gold為慶祝6周年大日子，myTV SUPER 推出限時優惠「請你睇一個月 myTV Gold」，客戶（現有myTV Gold及商業客戶除外）可於4月17至30日內訂購，名額60,000個，額滿即止，受條款及細則約束。詳情請登入www.mytvsuper.com/6a或掃描QR code。