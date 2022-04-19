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完成處男電影返回韓國 金宣虎被追訪全程耷低頭

2022-04-19 列印
■金宣虎返回韓國，但一直低頭，不發一言。
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35歲韓國男星金宣虎憑韓劇《海岸村恰恰恰》爆紅，但去年10月劇集播出大結局當日，其舊愛卻爆料指被金宣虎逼墮胎，後來有傳媒證實女方講大話，金宣虎頓時變成受害者，不過他還是推掉所有劇集邀請及廣告合約，今年只會拍黑幫電影《悲傷熱帶》。電影去年12月在濟州開拍，劇組3月31日移師泰國布吉取景，不少泰國fans為支持偶像，租下多部「篤篤」，掛上金宣虎的海報，可見其人氣不減。

金宣虎昨日從泰國返回韓國，穿上白色衞衣的他現身仁川機場，被大批傳媒及fans包圍，經理人攬實金宣虎突破人牆才能離開，他一直低頭，未有說一句話。《悲》片是金宣虎的處男電影，他飾演亦正亦邪的殺手。■金宣虎去年爆紅後，即受到醜聞纏身。
■金宣虎去年爆紅後，即受到醜聞纏身。
■有泰國粉絲在「篤篤」掛上金宣虎海報以示支持。
■有泰國粉絲在「篤篤」掛上金宣虎海報以示支持。


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