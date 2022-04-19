■V上載上機照及受傷照，見傷口頗深。

韓國天團防彈少年團（BTS）剛完成於美國賭城四場《BTS PERMISSION TO DANCE ONSTAGE – LAS VEGAS》演唱會，而BTS於尾場結束後，直播畫面出現了「WE ARE BULLETPROOF」與「2022.06.10」字句，預告組合將於6月10日推出新專輯。另外，有韓媒報道，除隊長RM仍留在美國外，BTS其餘六位成員已於昨日搭飛機返回韓國，上機前，成員金泰亨（V）上載了上機照，見他着白恤衫加短褲、拖鞋，右小腿貼咗兩塊比卡超膠布，另一個貼文就見埋約2CM傷口，可見傷口都幾深，不知是否怕粉絲擔心，V上載無耐已Delete，但有關相片已在網上瘋傳。