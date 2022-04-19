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羅志祥高調援滬派奶捱嘲

2022-04-19 列印
■羅志祥上周四在微博貼新相，為上海抗疫加油。
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「小豬」羅志祥前年遭舊愛周揚青大爆出軌等荒淫惡行，形象和事業盡毁，但早前於寶島復出幕前工作。

近日有內地網民瘋傳，掛着寫有「羅志祥助力上海抗疫」字樣大紅橫額的貨車駛入小區，有人以擴音器叫居民來取「台灣歌手羅志祥送的」牛奶，有網民質疑有人借行善「洗底」，亦有網民直言，有關方面應「禁止劣跡藝人以任何形式復出」！■貨車上的大紅橫額甚搶眼。
■貨車上的大紅橫額甚搶眼。


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