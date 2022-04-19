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CL感激隊友撐驚喜重組

2022-04-19 列印
■2NE1在音樂節獻唱名曲《I AM THE BEST》！
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韓團2NE1於2016年突然解散，四位成員CL、Sandara、朴春及敏智上周六無預警在美國Coachella音樂節重組演出，令全球粉絲大為驚喜兼感動。

2NE1隊長CL昨於社交網撰文，感謝粉絲13年來的支持，坦言獲邀出席音樂節就打算集合隊友齊登台，以免「太遲」，又感激三位隊友爽快答應演出。至於2NE1會否正式重組推出新歌？韓媒引述消息人士表示︰「目前還未確定。」

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