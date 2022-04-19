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梁靖琪添丁期望細仔做領袖

2022-04-19 列印
■梁靖琪分享多幅Rian的相片報喜。
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和老公施雋賢育有一子Roman的梁靖琪（Toby），昨日在社交網透露細仔施睿安（Rian）已出世。她笑言以後要照顧三位男孩子，原來是指包括老公！

現年39歲的Toby表示，抱着Rian回家的一刻無比喜悅，希望他能成為擁有力量的男孩、成為「人民領袖」，並祈禱希望兩位兒子永遠互相愛護，及知道父母會為他們傾盡一切的愛！■育有一子的梁靖琪再做媽咪。
■育有一子的梁靖琪再做媽咪。


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