現年39歲的Toby表示，抱着Rian回家的一刻無比喜悅，希望他能成為擁有力量的男孩、成為「人民領袖」，並祈禱希望兩位兒子永遠互相愛護，及知道父母會為他們傾盡一切的愛！
梁靖琪添丁期望細仔做領袖
現年39歲的Toby表示，抱着Rian回家的一刻無比喜悅，希望他能成為擁有力量的男孩、成為「人民領袖」，並祈禱希望兩位兒子永遠互相愛護，及知道父母會為他們傾盡一切的愛！
學生未做快測 家長須到校補做 小學出App日日查快測結果
莘莘學子為避疫提早放了一個月「暑假」，隨着疫情放緩，小學今天起率先分階段恢復半日面授課堂，學生須做快速檢測並呈陰性結果才可回校。一間北區小學要求家長每早為子女做快檢，將結果上傳校方交流程式供老師檢查，...
2022-04-19
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中國首季GPD增長4.8%失業率較上月升0.3%
國家統計局昨日公佈國民經濟數據，第一季度國內生產總值270178億元人民幣，同比增長百分之四點八。三月份全國城鎮調查失業率為百分之五點八，比上月升零點三個百分點。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，第一季...
2022-04-19
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烏方：誓死守衞領土 馬里烏波爾守軍拒最後通牒
俄軍向死守馬里烏波爾的部隊發出最後通牒，指棄械投降可免一死，烏方表示拒絕，稱將誓死守衛領土。基輔地區則持續發現更多屍體，遇害人數上升至九百多。烏克蘭亦正式展開加入歐盟的程序，預料過程將會順利。烏克蘭南...
2022-04-19
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屋苑紛錄上車客承接
市場氣氛好轉，用家積極出動覓貨，據《星島地產網》報道，美聯物業首席助理聯席董事陳世豪表示，屯門卓爾居3座中層E室，面積520方呎，兩房改一房間隔，原叫價770萬，議價後以758萬獲上車客購入，呎價14...
2022-04-15
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人行放水力度遜預期 港股乏方向今料低開
中國降準力度克制，昨日A股個別發展，或預示港股長假期後仍然缺乏方向。市場分析認為，港股本周將受中國經濟及A股表現主導，整體觀望為主，入市意欲仍較低，估計在21000至22000點波動。人行將於下周一降...
2022-04-19
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扒冷曼聯復仇 獎金獵人滅「紅」
儘管曼聯球星C朗拿度近期因打走球迷手機而為人詬病，但他表現卻未受影響，上輪英超更大演帽子戲法，同時亦因達到各賽事入二十球的標準而觸發合約中的獎金條款。今晚英超曼聯作客利物浦，「獎金獵人」C朗勢繼續士哥...
2022-04-19
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拍《食腦》首揸巴士扮失控 何廣沛寸江嘉敏超嘈：佢係TVB三大喇叭
何廣沛、江嘉敏、郭子豪和方紹聰（奶仔）主演的劇集《食腦喪B》於2020年初已拍畢，等了兩年終於在昨晚（18日）首播。故事講述何廣沛飾演的「余陽光」，雖然由廢青變成食腦的喪屍，但依然是個「巴膠」（巴士迷...
2022-04-19
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呂志和獎 - 「疫」境自強｜勵‧志
這幾個月我們的生活和新聞都離不開疫情：防疫抗疫、春天放暑假、在家工作。雖然香港醫療系統向來在全球前列，第五波疫情卻在農曆新年過後開始失守，癱瘓城市運作和公共醫療系統，疫情以來截至4月13日累計死亡個案...
2022-04-19
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高伯新梅開二度 羅富全追近蔡約翰 潘頓三W封王升榜首
昨日舉行六草四泥賽事，潘頓先後勝出賀廄「紅磚勇士」、羅廄「日日型」和伯廄「印水紙」，於第八場後已成為騎師王，賽後追過無馬贏的莫雷拉升上榜首；至於高伯新則另贏「獨角寶寶」，是唯一起孖的練馬師。此外，巴度...
2022-04-17
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