梁靖琪添丁期望細仔做領袖

■育有一子的梁靖琪再做媽咪。

和老公施雋賢育有一子Roman的梁靖琪（Toby），昨日在社交網透露細仔施睿安（Rian）已出世。她笑言以後要照顧三位男孩子，原來是指包括老公！現年39歲的Toby表示，抱着Rian回家的一刻無比喜悅，希望他能成為擁有力量的男孩、成為「人民領袖」，並祈禱希望兩位兒子永遠互相愛護，及知道父母會為他們傾盡一切的愛！