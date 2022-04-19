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周家怡欣聞Billy拒「換」媽咪

2022-04-19 列印
■周家怡和Billy「母子檔」出席活動。
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周家怡和《反起跑線聯盟》劇中兒子Billy（徐立德），昨日齊出席公開活動。

家怡表示不知《反》籌拍電影版詳情，笑言要看Billy肯不肯拍，Billy就說不想換其他人演他的媽咪，家怡聞言甚開心！

家怡的好姊妹佘詩曼早前表示，若有適合劇本會重返TVB拍劇，家怡稱合作要看劇本及班底，她和阿佘曾合作《天與地》，與該劇監製戚其義亦師亦友，很想再合作，如果有《天》劇的絕佳組合，笑言酬勞收平一點也沒所謂呢！

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