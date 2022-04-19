拍《食腦》首揸巴士扮失控 何廣沛寸江嘉敏超嘈：佢係TVB三大喇叭

■廣沛強調就算「食腦三子」點嘈，都不及「喇叭級」的嘉敏。

■廣沛雙手可以離開晒軚盤舉晒V，因全程有拖車拉住巴士。

■廣沛玩到伸埋手出車窗同路人揮手，幾癲！

■「食腦三子」喺巴士度爬來爬去，似在巴士開party。

■戴了有色隱形眼鏡，睇唔到嘢的嘉敏似扮盲。

■化喪屍裝，每次都好花時間。

■這場戲花6位數拍好揼本，出動巴士、拖車同攝影車。

■拍攝時是疫情第一波，一眾演員都攞宵夜上公司車食，以策安全。

■嘉敏跟馮盈盈和劉佩玥，被封為「 TVB三大喇叭」。

何廣沛、江嘉敏、郭子豪和方紹聰（奶仔）主演的劇集《食腦喪B》於2020年初已拍畢，等了兩年終於在昨晚（18日）首播。故事講述何廣沛飾演的「余陽光」，雖然由廢青變成食腦的喪屍，但依然是個「巴膠」（巴士迷），今晚播出的一集可以見到佢揸巴士，更不時雙手離軚危駕，又跟老友郭子豪和奶仔在巴士上玩到癲。拍攝時江嘉敏投訴「食腦三子」好鬼嘈，反被廣沛寸爆她是「TVB三大喇叭」之一， 三子夾埋先有佢嘅威力，兩人全程互窒超搞笑。 採訪：杜杜探班當日，身為「巴膠」的何廣沛發夢以為自己由喪屍變返人，終於可以揸巴士，仲揸到離晒軚盤爭啲炒車。廣沛解釋，「戲入面好失控咁揸巴士，手法比較誇張啲，希望觀眾睇得開心。」雖然首次揸巴士，但廣沛強調相當安全，因公司好揼本拍，花6位數字出動巴士、拖車同攝影車，「巴士唔係人人都揸得，要學過認證過先得，所以公司都有安排拖車幫手，安心好多，咁大架車真係唔識揸。」喪屍裝化4個鐘廣沛大部份時間都以喪屍造型現身，化妝時間特別長，「我第一次化都化咗3、4個鐘，瞓咗無數嘅覺，瞓完又醒，但係都仲未化完，因為要噴白晒，跟住要加好多藍色嘅青筋，眼底又要加啲紅色眼線，又要戴color con，成件事都好認真，試過有日化咗4個鐘，但係拍得15分鐘，因為唔係好多鏡頭，所以希望出嚟效果OK啦！」當日江嘉敏亦要化喪屍妝，她投訴廣沛因為於劇中成日發夢，致她要經常轉造型，演唔同程度嘅喪屍，又稱戴了有色隱形眼鏡，睇唔到似扮盲，廣沛見她躁躁哋即賣口乖o氹她，「今日見到你試戴color con，即刻靚咗好多，好似混血兒咁樣。」爆「兩大喇叭」芳名提到拍攝「食腦三子」在巴士玩的場口時，嘉敏投訴他們超嘈，廣沛心有不甘反駁：「我哋三個加埋先至超越你咋！即係你一個等如我哋三個。」嘉敏懶理：「我終於有機會話人嘈，而唔係俾人話我嘈！」聽完廣沛再還擊，「嘈方面你係有認可性，同埋有個權威喺度，公司有『三大喇叭』，你係其中一個。」追問另外「兩大喇叭」芳名，廣沛只透露跟他做過拍檔，嘉敏即搶住答，「你啲好朋友呀！」令記者誤會是廣沛緋聞女友朱晨麗，他急急澄清，「哈哈！朱朱喺呢方面絕對唔入流！」最終爆出是馮盈盈及劉佩玥後，廣沛再寸嘉敏：「你有冇嘢需要平反吓，世人對你有冇誤解？」嘉敏理直氣壯解釋：「其實我哋三個都好溫柔、好斯文，世人對我哋誤解實在太深嘞！哈哈！」廣沛已經冇佢咁好氣：「擘大眼講大話就係呢啲！」戲裏戲外，兩人都係鬥氣冤家。