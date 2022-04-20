■阿博明知演藝路不易行，但有路行仍不會放棄。

■第一輯阿博演關鍵人物「林若思」年青版。

■在《金宵2》阿博演相機店店主「阿Lam」。

■19年10月，阿博舉行個唱《More 張彥博 music 2019》。

■阿博近日繼續自資製作新歌，還會跟監製伍樂城合作。

張彥博繼《金宵大廈》演年青版劉江後，最近在《金宵2》飾演相機店店主「阿Lam」，再拍《金宵》他坦承有壓力，因角色是以往未嘗試過的類型。41歲的阿博入行17年， 除了拍劇還自資出歌，就算被勸退仍堅持追夢，他謂疫情下仍努力裝備好自己，為的是等一個機會。採訪：杜杜 攝影：沈健程 髮型：Deep Yu阿博坦承拍《金宵大廈》時沒估到會變成「神劇」，所以開心有機會拍新一輯，「嗰時都有啲喜出望外，冇諗過有呢啲嘢發生，會期待今次劇本，因為我哋編審都寫過好多套『神劇』，當我接到劇本嘅時候，都覺得幾大挑戰，因為個角色性格係我比較少演繹嘅。」預冇實質回報年前《金宵》播出時反應好，可惜接着出現疫情，令阿博好多工作機會被打斷，「都有擔心㗎！諗住啲嘢接住去做，我哋藝人主要收入係廣告或者出面嘅工作，藝人生涯好短暫，可能眨吓眼冇咗兩、三年，但係嗰兩、三年係最fit嘅時間。希望疫情下，唔會係一個打擊，反而係一個好好裝備自己嘅時間，好好守住個火，因為好容易會熄，唔單止等待，係你諗唔到將來會變成點。」為推出人生第一隻EP儲足10年錢的阿博，多年來一直堅持追夢，因為真心愛演藝工作，「好似我早兩年開咗兩場個人演唱會，大家都明呢個時勢開演唱會，都唔會有得賺，除非開3、4場以上，點解要做呢件事，因為真係鍾意，不過有時睇到網上一啲留言未必會開心，會話『你咁樣不如算把啦！』撥你走咁樣。我深信一啲嘢當你堅持行到最後，就會有回報，未必係一啲好實質嘅嘢，可能係一啲fans支持，我已經覺得好滿足㗎啦！」對於有指童顏影響戲劇發展，阿博認為只需一個機會，「如果開啲角色需要有經驗，但係要咁嘅樣，咁咪啱囉！我ready㗎！但係可能等到我瓜，都未必等到個機會，但至少自己喺waiting list入面，都好感恩。」