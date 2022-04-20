茱莉亞自爆20年冇拍過浪漫喜劇

金像影帝辛潘及影后茱莉亞羅拔絲前晚在紐約出席新劇《Gaslit》的首映禮，劇集以「水門事件」作背景，改編自網上節目《Slow Burn》，茱莉亞飾演水門事件的吹哨人Martha Mitchell，她亦是美國時任總統尼克遜政府中任司法部長John Mitchell（辛潘飾）的妻子。



茱莉亞近日受訪透露自己有20年無拍過浪漫喜劇，「如果我讀到一些有《摘星奇緣》程度的劇本或《真的想嫁你》般瘋狂有趣的故事，我就會拍。我未遇到那樣的劇本，直至我剛拍完由Ol Parker寫劇本及執導新片《Ticket to Paradise》。」加上子女逐漸長大，她自覺要讓子女看到其創意的一面。