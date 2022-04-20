■熊黛林亦緊接方媛放閃，Po出全家福。

56歲郭富城於2017年與細他21歲的內地網紅方媛（Moka）結婚，婚後誕下兩個囡囡。前日迎來結婚五周年，方媛在網上晒出多張2017年結婚時的照片，寫道：「五年前的今天，每次回看照片還是覺得好浪漫。」並祝郭富城五周年快樂。城城轉發了方媛的發文，並甜回：「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」兩公婆甜到漏。而城城舊愛、41歲的熊黛林（Lynn）過往多次被指刻意「追擊」城城或方媛的放閃舉動，昨日Lynn亦「剛巧」貼出全家福，為她與老公郭可頌的4歲孖女慶生日，更留言：「眨吓眼，孖寶4歲啦，希望你哋繼續相親相愛！身體健康！」