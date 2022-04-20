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拍畢四部戲未上映 林峯期待睇影迷反應

2022-04-20 列印
■林峯重返TVB電視城，有回「娘家」的感覺。
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林峯昨日和AGA（江海迦）齊錄影TVB節目《勁歌金曲》。林峯表示約有五年沒參與TVB的音樂節目，坦言心情輕微緊張，見到熟人就感到很開心，笑言難得返「娘家」與高層樂易玲打招呼。
拍戲受傷惹女兒嗌痛

剛拍完電影《九龍城寨•圍城》的林峯透露，拍攝該片過程艱辛兼打到周身傷，女兒曾指着他的傷處叫「痛痛」，有女兒呵番就令他「好冧」呢！

談到本港的戲院將於明日重開，林峯說︰「太好，《神探大戰》拍了3年，希望可以在戲院欣賞這部作品。我有四部『存貨』：《神探大戰》、《阿麥從軍》、《尋秦記》及《九龍城寨•圍城》，都是自己心血，希望上映時看到大家的反應。」■林峯和AGA（中）等齊錄影《勁歌金曲》。
■林峯和AGA（中）等齊錄影《勁歌金曲》。
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