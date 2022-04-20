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雷神激咀女海盜 「女雷神」妮妲莉壓軸登場

2022-04-20 列印
■「女雷神」妮妲莉有強壯的臂彎！
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漫威超英電影《復仇者聯盟4》結局世界回復和平，將於7月上映的新片《雷神奇俠4》預告片前晚曝光，可見基斯咸士禾夫飾演的「雷神」已進入半退休狀態，他放下武器說：「那些武器以前用來戰鬥，如今是保衞和平的工具。我要細想自己究竟是誰！」

「雷神」積極減肥兼揮動大鐵鏈健身，更與女海盜拍拖咀嘴！Tessa Thompson飾演的「女武神」亦過着安穩生活；「星爵」基斯柏特等銀河守護隊成員亦有出現，「女雷神」妮妲莉寶雯則壓軸登場，手執雷神的Mjolnir鐵鎚大騷「老鼠仔」！■「雷神」在預告片內有激吻女海盜鏡頭。
■「雷神」在預告片內有激吻女海盜鏡頭。
■「星爵」基斯（左）亦有登場搞笑。
■「星爵」基斯（左）亦有登場搞笑。
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