雷神激咀女海盜 「女雷神」妮妲莉壓軸登場

■「雷神」在預告片內有激吻女海盜鏡頭。

■「星爵」基斯（左）亦有登場搞笑。

漫威超英電影《復仇者聯盟4》結局世界回復和平，將於7月上映的新片《雷神奇俠4》預告片前晚曝光，可見基斯咸士禾夫飾演的「雷神」已進入半退休狀態，他放下武器說：「那些武器以前用來戰鬥，如今是保衞和平的工具。我要細想自己究竟是誰！」「雷神」積極減肥兼揮動大鐵鏈健身，更與女海盜拍拖咀嘴！Tessa Thompson飾演的「女武神」亦過着安穩生活；「星爵」基斯柏特等銀河守護隊成員亦有出現，「女雷神」妮妲莉寶雯則壓軸登場，手執雷神的Mjolnir鐵鎚大騷「老鼠仔」！