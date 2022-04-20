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古仔拍片為DSE考生打氣

2022-04-20 列印
■古仔拍短片鼓勵受疫情影響的學生。
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全港學校受疫情影響停課多時，而今屆DSE文憑試將在後日（22日）舉行，古天樂昨日在社交網上載一段《學•苦》短片，古仔在片中除掉口罩，站上學校禮堂台上演講，鼓勵受疫情影響的一眾學生，尤其為應屆DSE考生打氣：「加油，撐住！」

古仔同時在社交網留言：「疫情，對大家都好大影響，當中的「大家」，包括我們社會未來的主人翁—一班於疫情中仍一直為學業奮鬥的學生。」古仔指希望這條《學•苦》短片能為大家帶來一點鼓勵。
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