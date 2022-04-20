  • 2022年4月20日 星期三
  • 20º
  • 86%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 快測包趙家賢啤酒高志活國殤之柱

日報新聞 > 娛樂

Tyson Yoshi赴英開騷女友甜蜜送機放閃

2022-04-20 列印
■Tyson Yoshi起程到英國，女友Christy送機。
Previous Next

27歲獨立歌手Tyson Yoshi人氣高企，早前更宣佈衝出香港，於4月底至5月初，與好友TIAB在英國舉行三場《Hi I'm Back》演唱會。

昨日凌晨Tyson Yoshi啟程赴英，女友Christy亦有到機場送機，Christy於社交網大晒二人的甜蜜合照外，更貼出男友多隻愛貓的相片，並寫道：「你啲寶貝喺我手上」， Tyson Yoshi即扮嘢笑言：「超唔開心 sigh」，相信男友不在香港這段期間，Christy要負責照顧多隻貓咪。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd