Tyson Yoshi赴英開騷女友甜蜜送機放閃

第七場三班一二○○米。「友心友型」於上季初跑谷草此程時，已嘗在留至包尾之下，直路上在馬林中左穿右插而上，早已顯示此程性能好之餘，實力亦非四班可留，所以今季首兩戰即取得一冠一亞火速交代。至於交代後未有更...

2022-04-20