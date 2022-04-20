伍富橋過大禮 巨型龍鳳鈪超吸睛

■伍富橋上月求婚成功，將成為「億萬駙馬」。

伍富橋（Alvin）在今年農曆年初突然高調晒愛，貼出與富家女友Shirley的合照，公開戀情。兩人拍拖半年，Alvin於上月白色情人節上載二人合照及一隻心形鑽戒照片，宣佈求婚成功。前日Alvin在社交網限時動態分享過大禮照片，相中見女方的客廳豪華搶眼，更擺滿各式各樣過大禮物品，一堆堆金器十分誇張，其中枱上三對超巨型龍鳳鈪更是非常吸睛。據知Shirley不只學歷高，家底亦相當豐厚，家族從事物流及食品生意，兼有兩間麻雀館，居住在相思灣逾五千尺獨立屋，身家以億計算，難怪Alvin被標籤為「億萬駙馬」。