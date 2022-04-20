被控普通襲擊 「鐵粉」不離不棄 薛影儀煮「監獄飯」餵Fans食

心情幾好 ■拎住成堆餸嘅阿儀狀態唔錯。

正到眯眼 ■阿儀餵人夫「鐵粉」試食煙三文魚，男方enjoy到眯晒眼。

幸運Fans ■熊似人（左一）、阿菲（左二）及寶寶（右一）由近千位fans中挑選出嚟。

專心下廚 ■阿儀專心下廚，唔理林寶玉叫佢唱歌。

多手撩貓 ■阿儀又話驚被咬，但又走去手多多篤隻貓。

精打細算 ■阿儀喺街市周圍行搵平價雞翼。

揀平生菜 ■買生菜都要格價，貴嘅唔買。

邊行邊傾 ■林寶玉邊行邊同阿儀「吹水」。

糖水配糭 ■阿儀整六色豆雞蛋糖水配紅豆鹹肉糭，配搭好奇怪。

古怪料理 ■阿儀煮嘅咖哩雞，好似塑膠咁。

上訴期間 ■阿儀因為向狙擊拍片街坊起飛腳，被控普通襲擊及一項違反「口罩令」控罪。

37歲嘅「亞姐一姐」薛影儀早前被判一項普通襲擊及一項違反「口罩令」控罪，目前保釋等候上訴中，有唔少「鐵粉」喺網上留言為阿儀打氣，亞視靈機一觸舉行「試食阿儀」活動，邀請3位幸運「鐵粉」試食阿儀煮嘅咖哩薯仔雞翼，由於劇組一開始以「監獄伙食」作藍本，「阿儀料理」配埋時菜甜橙及飲品，賣相真係有幾分似，阿儀煮得好enjoy：「佢哋（儀粉）都話我整得好食。」 採訪：方騫平 攝影：沈健程 場地：歌利生活館ATV呢期創意無限，喺4月1日愚人節出Po，連講3次重申唔係愚人節笑話，想邀請3位粉絲同阿儀一齊錄影神秘環節，為亞視製作嘅綜藝節目《Chill Club Girl》打響頭炮，呢集將於明晚七時在網上播出。原來係格價專家當日主持人兼阿儀經理人林寶玉、阿儀及助廚Cali先去九龍城街市買餸，由阿儀發辦買材料做咖哩薯仔雞翼，平日長期好似被點穴的阿儀，置身街市竟然好有主見，仲變身精明消費者，識得格價買平雞翼，又嫌24蚊斤嘅元朗生菜貴，連用嚟起鑊嘅蒜頭都話可以慳返，但堅持要用雞粉，仲緊張地撲去雜貨舖。期間林寶玉追問她平日每餐餸大概花多少錢？有咩撚手小菜？阿儀表現避忌：「最……（停一停）手菜式呀？係囉唔講嗰個字，咪炒菜嗰啲囉。平時買餸幾十蚊一餐就夠㗎喇！」鐵粉激讚好味道去到烹飪部份，雖然有助廚提示，但阿儀堅持要落多啲水、仲要加雞粉會好味啲、最後先放椰奶。林寶玉本想叫阿儀邊煮邊唱「飲歌」《兩種人》，但阿儀因為太專心係咁兜個餸未有理會，其後只肯唱句「燒雞翼我鍾意食」嚟助興。在場3位幸運fans試食後大讚雞翼熟透冇血水，味道超過90分，人夫fans寶寶更加連軟骨都食埋，獲阿儀餵食煙三文魚時更擺出一副冧樣，佢指阿儀性格吸引佢，仲話太太唔會呷醋。林寶玉指試食活動招募咗3日，收到過千人報名，「但阿儀只能慰勞3位鐵粉，搞到其他fans好失望，不停咁嚟狙擊我。」由於食物及飲品用不鏽鋼盤及杯盛載，被幕後指賣相似「監獄伙食」。對於節目中fans為阿儀打氣，叫她頂硬上，做人同做菜一樣有甜酸苦辣，等候上訴的阿儀坦言聽到後冇咁擔心。