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尊尼作供大爆與安柏偷情經過

2022-04-21 列印
■尊尼首度上庭作供，七情上面。美聯社
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尊尼特普控告前妻安柏赫特誹謗他家暴的案件繼續開審，尊尼前日首度作證。他提到與安柏的偷情經過，直言2012年拍攝電影《加勒比醉愛日記》的共浴戲時已擦出愛火，翌日安柏走到他的休息車內二人再次熱吻，但當時他和安柏都有另一半，所以沒有發展。

直到兩年後他們宣傳《加》片時再重聚，並正式拍拖，當時二人已跟另一半分開。頭一年半尊尼形容安柏對他好到難以置信，但之後卻變成另一個人；尊尼在庭上否認有家暴安柏，指她的指控是大話，目的只為摧毁其事業。
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