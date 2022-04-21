吳京拍《水門橋》被炸傷險盲

吳京和易烊千璽等主演的英皇電影《長津湖之水門橋》，將於下月12日在港公映，本月30日起勞動節及佛誕兩個周末假期，會率先上映優先場。



吳京拍攝該片其中一幕戰地鏡頭時，不慎被炸中眉心，令全體工作人員大為緊張。吳京被炸傷的位置接近眼睛，幸好有驚無險，搏命演出的吳京毫不介意拍戲受傷，還幽默地說：「這樣更連戲！」