阿嬌晒瘦面靚相：角度很重要

阿嬌（鍾欣潼）去年4月發福照片令不少粉絲擔心她的健康，她澄清當時的身形只是拍戲角色需要，才令粉絲鬆一口氣，阿嬌其後發佈的相片亦未見有發福情況。



近期積極備戰參與內地真人騷《乘風破浪》的阿嬌，前日在社交網貼出兩張新相並留言：「拍照角度很重要哈哈哈。45度拿捏了。」瘦削面龐和尖下巴甚搶眼，難怪有網友驚呼「怎麼又瘦了」、「都瘦成閃電了」；亦有很多網友大讚阿嬌「360度無死角」！