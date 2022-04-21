62歲廖駿雄患胃癌割胃保命



在TVB經典劇集《天師執位》飾演「大粒癦」、62歲資深演員廖駿雄近日傳出患上胃癌，他接受傳媒訪問時，透露去年3月廖啟智病逝後，4月他感到胃部不適，去看醫生檢查時發現患胃癌，更已是第四期；他即做割胃手術，之後服用標靶藥及化療，醫生指進展良好，癌指數回復正常。



身形高大的廖駿雄病後，由原先的210磅暴跌至160磅，他坦言化療很辛苦，形容自己瘦到十足如在集中營一樣，當時更一度避見好友。現在坦然接受患病現實，希望早日戰勝病魔。