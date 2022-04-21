「閃電俠」艾薩夏威夷再鬧事被捕

《閃電俠》29歲男星艾薩米勒上月在夏威夷被捕後，周二凌晨再在夏威夷被捕，他周一晚涉在一私人住宅被要求離開時發怒，向一名26歲女子丟椅子，擊中女子額頭。警方於周二凌晨1時半在一車站拘捕艾薩，凌晨4時他獲准離開警署，案件正在調查中。



上月，艾薩已在夏威夷一酒吧騷擾一對情侶被捕，獲准以500美元（約3,880港元）保釋。之後華納影片宣佈除了《閃電俠》會如期明年上映外，其他新片全面暫停，包括《閃電俠2》。